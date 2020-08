Decizia de expulzare a migranților din Sicilia, blocată de justiția italiană Justitia italiana a respins joi un recent decret al presedintelui regional al Siciliei care ordona inchiderea tuturor centrelor de primire a migrantilor, a informat presa italiana, citata de France Presse și preluata de Agerpres. TAR (Tribunalul Administrativ Regional) al Siciliei a acceptat apelul depus de guvern si a dispus suspendarea hotararii luate de guvernatorul insulei […] The post Decizia de expulzare a migranților din Sicilia, blocata de justiția italiana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia italiana a respins joi un recent decret al presedintelui regional al Siciliei, care a ordonat inchiderea tuturor centrelor de primire a migrantilor, a informat presa italiana, citata de agenția France Presse și preluata de Agerpres.

- Justitia italiana a respins joi un recent decret al presedintelui regional al Siciliei ordonand inchiderea tuturor centrelor de primire a migrantilor, a informat presa italiana, citata de France Presse.TAR (Tribunalul Administrativ Regional) al Siciliei a acceptat apelul depus de guvern si…

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il acuza pe ministrul Finanțelor ca nu a elaborat, din luna mai și pana acu,. normele de aplicare pentru Legea amanarii la plata a chiriilor pe perioada starii de urgența. Calin Popescu-Tariceanu a scris pe rețeaua de socializare a partidului ca “Legea 62/2020,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat joi, la Digi24, dupa ce Curtea Constituționala a admis sesizarile Avocatului Poporului pe marginea starii de alerta, ca decizia a sabotat funcționarea instituțiilor statului. Dupa ce premierul Ludovic Orban a atacat justiția, vicepremierul a lansat acuzații grave…

- Procurorii DNA au anunțat oficial primul dintre cele 33 de cazuri de achiziții anchetate in perioada pandemiei pentru achiziții controversate. Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, ar fi pretins unei firme o mita de 760.000 de euro, reprezentand 18% dintr-un contract care ar fi urmat sa fie atribuit discreționar…

- Parchetul din Bergamo (nordul Italiei) il va audia pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in cadrul unei anchete privind modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, care a facut peste 34.000 de morti in Peninsula, relateaza miercuri agentiile de presa italiene, preluate de AFP, știrea…

- Zece polițiști de la Serviciul Furturi Auto din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost infectați cu coronavirus, iar alți zece sunt in izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Sediul ar putea fi mutat, pentru ca serviciul sa-și continue activitatea. …