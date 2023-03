Joi a venit decizia Comisiei de Recurs in scandalul de xenofobie de la meciul Sepsi – FCU Craiova. Partida se va rejuca. Dupa ce la Comisia de Disciplina s-a decis victoria lui Sepsi cu 3-0, Comisia de Recurs a hotarat azi ca meciul sa se rejoace din minutul 1, pe 15 sau 16 martie, data […] Articolul Decizia Comisiei de Recurs in cazul Sepsi OSK – FCU Craiova. Meciul se rejoaca. Oltenii sunt pe loc de play-off acum apare prima data in Mesagerul de Covasna .