Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, intrunita miercuri, a amanat judecarea cazului de la partida Sepsi Sf. Gheorghe - FCU Craiova 1948, din etapa a 23-a a Superligii, suspendata definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandarile xenofobe ale spectatorilor.

- CNCD saluta decizia arbitrului de a opri meciul de la Sfantu Gheorghe, dintre echipa locala SEPSI și FCU 1948 Craiova. Meciul care urma sa se defașoare duminica, 29 ianuarie 2023, a fost oprit de arbitrul Andrei Chivulete in minutul 25. Dupa trei minute, arbitrul a permis reluarea partidei, dar a oprit-o…

- Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis in prima instanta cele doua…

- Meciul Sepsi - FCU Craiova a fost suspendat definitiv, la scorul de 0-0, in minutul 26. Gazeta a intrat in posesia inregistrarii cu scandarile xenofobe care au dus la oprirea partidei. Cum partida a fost oprita din cauza fanilor olteni, aproape sigur FCU Craiova va pierde la „masa verde” cu 0-3.Cazul…

- Sepsi - FCU Craiova a fost oprit de arbitrul Andrei Chivulete in minutul 25, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor xenofobe. Cazul va fi judeat de Comisia de Disciplina din cadrul FRF pe baza raportului intocmit de arbitru și de observatorul partidei, Octavian Goga. ...

- Partida dintre Sepsi Sfantu Gheorgheși FCU Craiova din etapa a 23-a a Superligii a fost oprita de arbitrul Andrei Chivulete dupa numai 25 de minute de joc, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor xenofobe. Rezultatul meciului va fi decis la comisiile FRF, informeaza Gazeta Sporturilor . Mai intai, arbitrul…