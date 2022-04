Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de facturare electronica pe relația Business to Business (B2B) este disponibil și funcționeaza in parametri programați, incepand cu 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem.Ministerul Finanțelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii impozitelor…

- Sistemul de facturare electronica pe relatia Business to Business (B2B) este disponibil si functioneaza in parametri programati, incepand de astazi, 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem. Ministerul Finantelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii…

- Sistemul de facturare electronica pe relația Business to Business (B2B) este disponibil și funcționeaza in parametri programați, incepand de vineri, 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem. Ministerul Finanțelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii…

- Good Food este un brand care s-a dezvoltat in ultimii doi ani, fiind un produs de tip abonament care conține tot ce este necesar pe parcursul zilei, in special pe zona de pranz, cina și gustari, in așa fel incat persoanele ocupate sa-și poata planifica...

- Asociația ENVIRON in parteneriat cu Eco Synergy au organizat conferința ,,Sustenabil zi de zi – De la NICE TO BE la MUST BE”, eveniment hibrid care a adus impreuna reprezentanții unora dintre cele mai responsabile companii din Romania, specialiști in CSR, activiști de mediu și influenceri. Subiectul…

- Romania a inceput inceput procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum si a dreptului de aterizare pe teritoriul Romaniei pentru aeronavele care apartin companiilor din Federatia Rusa, este anuntul purtatorului de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pot sa prezint…

- Companiile auto din Romania au la dispozitie, dupa adoptarea Pactului Verde European, o serie de facilitati fiscale si de surse de finantare care pot juca un rol important in amortizarea impactului investitiilor necesare pentru indeplinirea acestui pact, se mentioneaza intr-o analiza publicata joi…