Decizia CCR privind ridicarea sechestrului asigurător al ANAF e corectă. Responsabilizează procurorul (ministru desemnat al Finanțelor) Multe masuri asiguratorii dispuse de ANAF în cauze aflate în cercetare penala vor fi ridicate în 6 martie, iar acesta este un lucru bun, potrivit ministrului desemnat al Finanțelor, deputatul liberal Lucian Heiuș. Astfel, spune el, în momentul în care Fiscul trimite raportul de infracțiuni la procuror, acesta din urma trebuie sa instituie un nou sechestru.



&"Sa spunem ca merge Inspecția fiscala de la ANAF în control la un agent economic. Dupa primele zile își da seama ca va stabili niște sume suplimentare de plata. Ca sa aiba garanția ca respectiva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

