Decizia care a îngălbenit Iaşul: Chirica la PNL. „Scorul este acelaşi“, crede primarul O „scapare" la Iasi din seria raspunsurilor primarului la intrebarile ziaristilor despre intrarea lui in PNL, o discutie intre conducerea centrala a partidului si cei doi sefi de la Municipala si Judeteana PNL si o postare pesimista si sceptica facuta de un fost lider liberal iesean, toate petrecute alaltaieri, au incins si mai mult spiritele. Pe fondul ezitarilor presedintelui PNL Iasi de a raspunde in chestiunea candidatului la localele de peste numai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

