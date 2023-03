Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american a declarat joi, pentru CNN , ca rușii ar fi recuperat resturi și bucați din fibra de sticla din drona MQ-9 Reaper care s-a prabușit in Marea Neagra in urma coeziunii cu un avion de lupta rusesc. CNN a anunțat miercuri ca Rusia a ajuns la locul unde drona de supraveghere americana…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Defilare impresionanta in centrul orașului Targu Mureș. 400 de militari ai Forțelor pentru Operații Speciale au marșaluit pe strazi, cu tehnica militara din dotare. Evenimentul a marcat cei 20 de ani de la inființarea comandamentului. Pentru cateva ore, centrul orașului Targu Mureș a fost ocupat de…

- Moscova intentioneaza sa forteze in perioada urmatoare schimbarea puterii politice de la Chisinau, prin actiuni violente, care sa destabilizeze Republica Moldova. Rusia ar intentiona sa foloseasca diversionisti, atacuri asupra unor institutii si chiar luari de ostatici, a anuntat astazi presedinta Maia…

- Un fost comandant al gruparii paramilitare ruse Wagner a fugit din Rusia in Norvegia trecand clandestin granita sub latratul cainilor granicerilor si focurilor de arma trase din spate de agentii de frontiera ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), spune el intr-o inregistrare video difuzata de…

- Conducerea rusa incearca sa ofere Ucrainei un „scenariu coreean” pentru finalizarea unei operațiuni militare speciale, care presupune imparțirea țarii, statul pierzind controlul asupra unei parți din teritorii. Despre acest lucru a vorbit Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate…

- Sefa centrului de presa a Fortelor de Aparare din sudul Ucrainei, Hanna Maliar, sustine ca trupele ruse nu au recurs la lovituri masive cu rachete de Craciunul pe rit vechi din cauza necesitații unei pauze, insa avertizeaza ca este posibil ca rusii sa dezvolte o noua tactica pentru un atac combinat,…

- Luptatorii Wagner sunt in mod special implicați in luptele din orașul Bahmut, din Donbas. In unele cazuri, oficialii militari ruși sunt chiar subordonați organizației paramilitare conduse de apropiatul președintelui Vladimir Putin, scrie site-ul american Politico . Oficialii americani sunt din ce in…