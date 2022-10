Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Militar Județean Maramureș va desfașura in urmatoarea perioada activitați de promovare a carierei militare, asta și in contextul in care pe 25 octombrie este marcata Ziua Armatei. Astfel, elevi de la doua instituții de invațamant din Baia Mare vor afla mai multe detalii despre armata. ”Cu acest…

- Conducerea SC ARAMIS INVEST SRL, din Baia Mare, urmeaza a realiza o importanta investiție, in vederea creșterii capacitații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara. In acest sens, va fi achiziționat un sistem fotovoltaic cu o putere totala de peste 4 MW. Detalii, in…

- Incepand de miercuri 21 septembrie, ora 5:00 – luni 26 septembrie, ora 24:00 din cauza blocarii bulevardului Unirii (intre b-dul. Traian și b-dul. Republicii) se deviaza circulația autobuzelor astfel: – Linia 40 (METRO) de la intersecția b-dului Unirii cu b-dul. Republicii pe b-dul. Republicii – b-dul.…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca datorita unor lucrari de mentenanța la rețeaua de electricitate marți, 06 septembrie 2022, in intervalul orar 17.00 – 19.00 serviciul de plata la casieria de pe strada Gheorghe Șincai nr.19 din Baia Mare va fi indisponibil. Mulțumim pentru ințelegere…

- Fostul director al ISU Maramureș, dar și al societații de transport in comun URBIS Baia Mare, Ion Pop (PMP), a devenit consilier județean. Acesta a depus juramantul in cadrul ședinței ordinare din 30 august. ”Sunt convins ca vom avea o colaborare foarte buna in Consiliul Județean, in sprijinul legii…

- In perioada 25 august, ora 0:00 – vineri, 26 august, ora 24:00, datorita blocarii circulației prin Piața Libertații, se deviaza microbuzul de pe linia 31 astfel: Linia 31 de pe Valea Roșie pe str.Victoriei – Bucla pe sensul tur și de la Piața Izvoare pe str. Horea – str. Oltului – Spital Boli Infecțioase…

- Miercuri, 17 august, la ora 17.32, polițiștii din Seini au fost sesizați de catre o femeie de 44 de ani din județul Satu Mare despre faptul ca fiica ei de 12 ani a fost victima unui accident rutier produs in centrul orașului. ”In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari, polițiștii…

- Un nou parc in Baia Mare. Viceprimarul municipiului, Pap Zsolt Istvan, a anunțat ca in cadrul proiectului SPIRE va fi realizat un nou parc in zona Colonia Topitorilor. Acesta a menționat ca pana in prezent s-au realizat lucrarile de sistematizare, s-a montat gardul pe malul raului Sasar și s-au amenajat…