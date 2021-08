Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE in Apuseni: Un tanar de 20 de ani a DECEDAT dupa de ar fi cazut pe un circular de taiat lemne TRAGEDIE in Apuseni: Un tanar de 20 de ani a DECEDAT dupa de ar fi cazut pe un circular de taiat lemne Un incident teribil s-a petrecut in dimineața zilei de marți, 17 august, in comuna Ciuruleasa,…

- Un barbat de numai 34 de ani, din Capu Codrului, comuna Paltinoasa, și-a gasit sfarșitul in dupa-amiaza zilei de marți in timp ce se afla in padure pentru a taia niște crengi. Victima se afla in padurea de pe raza Obștei Dragoiești, din cadrul Ocolului Silvic Campulung, cu scopul de a strange ...

- O fetița de 5 ani din localitatea Sinești-Potcoava a murit dupa ce a cazut din leagan. Din primele date e fetița de cinci ani, in timp ce se afla in curtea locuinței, ar fi cazut din leagan, fiind in stare de inconștiența. Mama a fost cea care a sunat la 112.Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost…

- Un barbat a murit, vineri seara, dupa ce a cazut intr-o canalizare descoperita din municipiul Galati, intr-o zona in care se efectuau lucrari. "In cursul acestei seri (...), politistii au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca pe strada Traian Vuia din municipiul…

- Sase angajati ai benzinariei de la care ar fi fost sustrasa, in total, o cantitate de peste o mie de litri de combustibil, au fost retinuti pentru furt calificat, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In urma perchezitiilor care au avut loc ieri, 17 iunie, la persoane banuite…

- Un tanar de 26 de ani dintr-un sat din Alba cautat de autoritatile din Germania pentru infractiuni contra patrimoniului a fost depistat de politisti, urmand sa fi prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale. "La data de 18 mai 2021, politistii…