- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) deplange disparitia, la 65 de ani, a lui Radu Calin Cristea, personalitate marcanta a vietii culturale din Romania si membru CNA incepand cu anul 2013.CNA aminteste activitatea literara si jurnalistica a acestuia: a fost membru al Uniunii Scriitorilor,…

- TAINA INECULUI DE LA MACAREȘTI - tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Povestea tragica a copilului de doi ani, din Macarești, care s-a inecat in apele Prutului revarsat in gradina casei.

- "Copilul din spini" este tema editiei de astazi a emisiunii "Vorbeste Moldova". Cazul pruncului abandonat in camp, imediat dupa ce a fost nascut, a socat o tara intreaga. "- Am ramas socat, a cazut podul pe mine cand am aflat.

- COPIL UITAT IN PAKISTAN a fost tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Vorbim despre nepotul sotilor Muhai, de 15 ani. Baiatul, nascut in Moldova, a fost dus de mic copil in Pakistan, patria tatalui sau.

- MASACRUL DIN BENZINARIE, a fost tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime. A fost discutat conflictul sangeros de la benzinaria din Gotești, imaginile careia ne-au șocat pe toți.

- JOCUL DE-A TALHARIA - tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Nina Garabajiu, din Orhei, a trecut prin clipe de coșmar. Femeia a fost talharita in propria locuința. Doi barbați i-au intors casa pe dos, au batut-o și au amenințat-o cu moartea.