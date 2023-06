Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca, ministrul Educației, a susținut, joi, o conferința de presa in care a anunțat ca pana acum au renunțat la greva 21.000 de angajati. Totuși, atunci cand a venit vorba despre angajații din invațamant, Ligia Deca a evitat insa sistematic ca raspunda intrebarilor jurnaliștilor daca procentul…

- VIDEO Ligia Deca, ministrul Educației: A fost adoptata declarația privind politica de salarizare a personalului din invațamant Ministrul Educației, Ligia Deca, face declarații dupa ce Guvernul a adoptat Memorandumul privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii.…

- Calculele Ligiei Deca. Ce salarii au de fapt profesorii și invațatorii. Precizari oficiale ale ministrului Ministrul Educației, Ligia Deca, susține o conferința de presa vineri, 2 iunie, la ora 12, in privința aspectelor referitoare la aplicarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 53 din 1 iunie…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii liderilor sindicatelor din Educatie. In cadrul dialogului, la care a participat si ministrul Educatiei, Ligia Deca, au fost prezentate masurile propuse privind majorarea veniturilor personalului din Invatamant.Potrivit…

- Reacția ministrului Ligia Deca la greva generala anunțata in invațamant. Ce spune despre salariile profesorilor Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit marți seara despre greva generala anunțata de sindicatele din invațamant, din data de 22 mai (luni). Aceasta a fost invitata la o emisiune a postului…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, si-a exprimat vineri increderea ca impreuna cu sindicatele profesorilor se vor gasi "solutiile necesare" pentru ca anul scolar sa fie incheiat "in conditii bune"."Eu am mare incredere ca se vor gasi solutiile necesare pentru ca anul scolar sa fie incheiat in conditii…

- Pentru ca s-au inmulțit cazurile de violența extrema in instituțiile de invațamant, acestea vor avea liber la instalarea de sisteme de supraveghere. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a precizat, la dezbaterile din comisie, ca aceste amendamente sunt ca urmare a cazurilor „atat de mediatizate de violenta…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca disciplina Istoria comunismului va figura in planurile cadru pentru invatamant, informeaza AGERPRES . „Disciplina Istoria comunismului se va afla obligatoriu in planurile cadru, toti copiii avand astfel posibilitatea sa invete despre sacrificiile facute in…