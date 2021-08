Stiri pe aceeasi tema

- Vineri și sambata se disputa jocurile primei etape din seria a 10-a a Ligii a III-a. CS Minaur Baia Mare va juca in deplasare, cu Someșul Dej, iar Progresul Șomcuta Mare joaca acasa cu SCM Zalau. In Faza I are loc sezonul regular, 10 serii, cu 10 echipe fiecare, cu meciuri tur-retur, rezultand un total…

- Dupa ce duminica s-au antrenat pe „Tineretului”, in aceasta seara, jucatorii de la SR Brasov au avut ultima sedinta de pregatire inaintea celui de-al doilea meci oficial al sezonului, cel cu FC Brasov, din Cupa Romaniei, programat maine, de la ora 17.30. In faza anterioara a competiției, SR Brașov a…

- Calificata in etapa a III-a a Cupei Romaniei dupa victoria la limita, 1 – 0 in deplasare, in fata celor de la Sportul Simleu Silvaniei, SCM Zalau va avea o misiune destul de dificila in aceasta faza a competitiei. Echipa pregatita de George Zima si Alexandru Pop va evolua in deplasare, pe terenul formatiei…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis ca in ediția 2021-2022 a Ligii a 3-a sa participa 100 de echipe, imparțite in 10 serii a cate 10 echipe. Competiția se va disputa in trei faze. Faza I. Sezon regulat, tur-retur, rezultand un total de 18 etape.Faza a II-a. In fiecare serie, se…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a declarat, marti, ca noul sezon il va incepe cu gandul de a castiga cele doua trofee puse in joc, titlul si Cupa Romaniei, el precizand ca isi doreste sa se revanseze in fata suporterilor dupa ratarea campionatului in editia 2020-2021 a Ligii…

- ZALAU. Aproape 200 de sportivi din toata tara s-au luat la intrecere pe ringul de box al Cupei Romaniei de juniori, intr-o competitie tare cum nu a mai fost in ultimii ani in sportul cu manusi juvenil. Aradul a fost reprezentat de trei pugilisti legitimati la Box Club Ruben Stoia, reusind sa-si atinga…