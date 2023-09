Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 26-a editie a Festivalului International "George Enescu" aduce cele mai cunoscute orchestre din lume in seria concertelor de la Ateneul Roman, in cadrul a 27 de evenimente extraordinare.

- Au aparut imaginile cu politistii din Timis care au incercat sa opreasca un sofer fugar, pe numele caruia exista un mandat internațional de arestare. Filmarea de pe camerele de supraveghere surprinde momentul in care agenții indreapta armele spre individ. In loc sa opreasca, șoferul da in marșarier…

- Lepa Brena va concerta la Timisoara, in 16 septembrie, in parcarea de la Iulius Town (dinspre Bulevardul Antenei). Evenimentul este organizat de Fundația Academica Culturala din programului Light Over Border, finanțat de Consiliul Județean Timiș in cadrul Capitalei Culturale a Europei 2023, a anunțat…

- Barbatul, in varsta de 41, din Timișoara se prezenta drept funcționar public, pentru a le caștiga increderea viitorilor chiriași, apoi, dupa ce le cerea un avans pentru apartamentul din Brașov, nu mai raspundea la telefon. Un pagubit a alertat poliția, informeaza BizBrașov. Pagubitul, un tanar de 28…

- Caminele groazei - Batrani evacuați de urgența dintr-un azil clandestin din Gorj. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a luat cunoștința despre existența acestei activitați ilegale și a mers la fața locului pentru a se informa in detaliu. Acesta a descoperit un azil clandestin, iar batranii au fost ascunși…

- Formația Monokrom va lansa cel de-al doilea album cu un concert care va avea loc vineri, 7 iulie, de la ora 19, In Spatele Casei (Casa Tineretului), la Timișoara. „Dupa lungi sesiuni de manifestare, Monokrom lanseaza cel de-al doilea album discografic. Noul album, intitulat MANTRE, te poarta printr-un…

- Timișoara va avea parte de un concert cu vibe-uri folk-rock pentru toate generațiile, Evenimentul va avea loc joi, 29 iunie, In Spatele Casei (Casa Tineretului), cu incepere de la ora 19, cu Cristi Dumitrașcu și Mircea Baniciu. Pe Cristi Dumitrașcu muzica clasica studiata in școala și facultate l-a…

- Echipa Facultații de Drept din Timișoara a obținut locul I pentru pledoarie la Concursul de drept internațional public de la Haga. In perioada 15-17 iunie, la Haga, s-a desfașurat finala internaționala a ”Telders Moot Court Competition”, un prestigios concurs științific studențesc...