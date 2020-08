Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a reusit sa acceada, marti, pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Praga. Tenismena romanca a invins-o pe germanca Tamara Korpatsch cu 7-6 (5), 0-6, 6-4, in ultimul tur al calificarilor. Ruse (22 ani, 173 WTA) a reusit sa se impuna dupa doua ore…

- Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) a reușit o victorie notabila in primul tur al turneului de la Praga. A invins-o in minimum de seturi pe letona Anastasija Sevastova (30 de ani, 43 WTA, favorita 9 a competiției), scor 6-2, 6-2. A fost o partida aflata in permanența in controlul romancei, care nu i-a lasat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari. Romanca a invins-o fara probleme pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 9, cu un sec 6-2, 6-2. Begu (29 ani, 82 WTA) a reusit o victorie…

- Simona Halep, favorita principala a turneului de la Praga cu o cota de 2.80 pentru caștigarea competiției, debuteaza azi in capitala Cehiei, dupa ora 15:00, contra Polonei Hercog. Romanca, numarul 2 WTA, e la primul meci oficial din ultimele cinci luni, in vreme ce adversara sa a revenit pe teren la…

- Simona Halep, 28 de ani, trebuia sa joace luni seara alaturi de cehoaica Barbora Strycova in turul I al probei de dublu impotriva perechii Veronika Kudermetova/Anastasia Pavliucenkova (Rusia), dar partida a fost amanata pentru marți din cauza ploii. Astfel, Simona Halep va trebui sa susțina doua jocuri…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) o intalnește in primul sau meci de reluarea circuitului WTA pe slovena Polona Hercog (29 de ani, 45 WTA). Partida va avea loc marți, la o ora ce urmeaza a fi anunțata de organizatori. Simona Halep și Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) sunt singurele jucatoare de TOP 10…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul 2 mondial, o intalnește luni, in primul sau meci de reluarea circuitului WTA, pe Polona Hercog, o jucatoare pe care a invins-o de doua ori anul trecut pe hard și iarba, potrivit GSP.ro.Romanca este principala favorita la turneul din capitala Cehiei, iar sambata și-a…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari, favorita numarul 3 a turneului WTA de la Palermo (Italia), a fost eliminata luni in primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 163.103 euro, fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de cehoaica Kristyna Pliskova, dupa 87…