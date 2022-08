Debut de sezon cu “derby de Sălaj” Federația Romana de Fotbal a anunțat partidele din primul tur al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție și cele doua reprezentante ale Salajului in Liga a III-a. SCM Zalau și Sportul Șimleu Silvaniei se vor intalni in acest prim tur al competiției, pentru ambele fiind primul meci oficial din noul sezon. Partida dintre cele doua echipe este programata miercuri, 17 august, pe Stadionul “Magura” din Șimleu Silvaniei. Va fi al treilea duel in Cupa Romaniei intre SCM Zalau și Sportul Șimleu Silvaniei, in 2020 caștigand șimleuanii la loviturile… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

