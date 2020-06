Debut cu eșec pentru Liberec și Alex Băluță în play-off Dupa ce saptamana trecuta și-au asigurat prezența in play-off-ul campionatului din Cehia dupa 0-0 cu Banik Ostrava, Slovan Liberec a inceput cum nu se mai putea mai rau noul mini-campionat. Trupa lui Alexandru Baluța a cedat fara drept de apel pe terenul formației Sparta Praga, scor 4-1 și astfel ramane pe poziția a 5-a, cu 47 de puncte. Golurile gazdelor au fost reușite de Hancko (9), Sacek (43), Krejci (75) și Tetteh (90+3). Unicul gol al oaspeților a fost, de fapt, un autogol al lui Frydek, in minutul 29. Fostul jucator al Universitații Craiova, Alexandru Baluța, a fost titular, dar a parasit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

