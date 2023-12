Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, au fost trimisi in judecata de DIICOT, potrivit Agerpres.

- Tudor Duma, zis Maru, acuzat de procurori ca a fost dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, si alți doi tineri, acuzati de trafic de droguri, au fost trimiși in judecata de DIICOT, potrivit comunicatului instituției.Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor…

- Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, au fost trimisi in judecata de DIICOT.Este vorba de Tudor Duma, zis "Maru", si fratii Stefan Ciprian Constantin si Costin Anton Constantin, aflati in arest preventiv,…

- Tribunalul București a decis trimiterea in judecata a intregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Claudiu Pascu, intr-un dosar care vizeaza traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal.

- Tudor Duma, zis Maru, despre care anchetatorii susțin ca a fost dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, a fost scos luni, 25 septembrie, din arestul preventiv și adus la sediul central DIICOT, unde procurorii fac percheziții informatice pentru a obține mai multe probe in dosarul traficului de droguri,…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…