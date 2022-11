Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu exista motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare, deoarece preturile s-au stabilizat in productia primara si in procesare. „Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru ca productia primara, in zona aceasta, s-a stabilizat pretul, in procesare s-a stabilizat pretul, la energie si la gaz. Asa ca nu vor creste pretul”, a declarat Petre Daea la un eveniment organizat de Penny, chiar in ziua in care implinea 73 de ani. Cat despre prețul produselor agroalimentare, acesta a crescut spectaculos,…