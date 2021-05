De ziua lui de nastere, J Balvin a pregatit doua surprize: melodia “7 de Mayo” si documentarul “The Boy from Medellin”

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia se afla in Top Trending pe locul 8 cu cel mai nou hit al ei " Dependenta mea". Piesa a fost lansata pe 22 aprilie 2021 si are deja peste 27.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.310.840 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Alina Eremia ...

- Cantaretul canadian The Weeknd a lansat vineri o versiune a piesei „Save Your Tears” cu Ariana Grande si un videoclip animat, potrivit news.ro. Noua varianta a single-ului inclus pe albumul „After Hours”, aparut in martie 2020, a fost anuntata saptamana aceasta. Citește și: BREAKING…

- Andreea Marin nu s-a ferit de-a lungul anilor sa vorbeasca nici despre viața profesionala, nici despre cea personala. Vedeta a povestit cu diplomație despre bunurile pe care le are, averea ei, dar a și aratat cel mai intim colțișor din locuința: dormitorul. De zeci de ani Andreea Marin apare pe micul…

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Pink și Rag’n’ Bone Man și-au unit forțele pentru o noua piesa – ‘Anywhere Away From Here’, informeaza contactmusic.com. Melodia va din inclusa pe noul album al cantarețului, ‘Life By Misadventure’, care va fi lansat pe 7 mai. Autorea hit-ului ‘Who Knew’ și starul britanic au planuit aceasta colaborare…

- Melodia oficiala a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) Vuokatti 2021, competiția care ar fi trebuit sa se desfașoare luna aceasta, dar a fost amanata din cauza pandemiei pentru decembrie 2021, va putea fi fredonata chiar de acum. „Long in to the Night” („Departe in noapte”) a fost lansata…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- Smiley si Killa Fonic se afla in Top Trending pe locul 20 cu cel mai nou hit al lor " Lasa inima sa zbiere". Piesa a fost lansata pe 12 februarie 2021 si are deja peste 30.000 de like uri. Videoclipul a strans 775.202 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Smiley ...