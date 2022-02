Stiri pe aceeasi tema

- Indragostiții din Statele Unite se confrunta cu o problema mai puțin obișnuita inainte de Ziua Sfantului Valentin. Din cauza blocajelor din lanțul de aprovizionare, in SUA este penurie de ... flori, in special de trandafiri.

- Nu e indragostit care sa nu vrea sa-și impresioneze iubita de Valentine’s Day! La ei s-au gandit artiștii floriști de la Euforia Floral Boutique atunci cand au pregatit cutiile cu flori, ursuleți de pluș, șampanie fina, bomboane de ciocolata sau macarons, care vor impresiona negreșit orice domnișoara…

- Indragostitii parasiti au acum posibilitatea sa se razbune de Valentine's Day, numind un gandac dupa fostul lor partener cu ajutorul unei gradini zoologice din Marea Britanie, relateaza vineri Reuters. Solicitari din toate colturile lumii au ajuns la Hemsley Conservation Centre, sud-estul Angliei, care…

- Banii sunt cea mai frecventa cauza a neintelegerilor in cuplu, potrivit unui sondaj realizat in randul a 2.000 de persoane din Marea Britanie, relateaza dpa.Aproape doua treimi 62 dintre persoanele care recunosc ca se cearta cu partenerul lor au neintelegeri in privinta banilor, conform sondajului realizat…

- Shawn Mendes și Camila Cabello – considerați un fel de „cuplu de aur” in lumea muzicala, s-au desparțit. Unele dintre „vocile rele” ale showbiz-ului american spun ca oricum cei doi erau cuplați doar in scop comercial. Cei doi au ales sa ramana prieteni, dar potrivit presei glossy, decizia lor nu este…