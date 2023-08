De vorba cu noua generatie de antreprenori de succes din Transilvania.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, s-a intalnit ieri, la Cluj, cu noua generație de antreprenori de succes din Transilvania. Acesta a participat la evenimentul moderat de antreprenorul Cristian Onețiu. Ministrul Bogdan Ivan a participat ieri la Cluj, la intalnirea cu oamenii de afaceri de succes…

- Zoe Aqua, bursiera Fulbright in Romania, vine alaturi de trupa ei, in 23 iulie 2023, sa susțina un concert de muzica klezmer in sala de spectacole de la Colegiul de Arta din Baia Mare. Concertul va incepe la ora 16, iar intrarea este libera. Intr-un scurt interviu acordat organizatorilor, Zoe ne vorbește…

- Chiar daca situația economica din țara vecina este una mai puțin favorabila, mai mulți antreprenori din Transilvania și-au deschis stațiuni in Ungaria, apropiate de granița cu Romania. De altfel, in cea mai cunoscuta dintre ele, aproape jumatate dintre turiști sunt romani. Anii dificili ai pandemiei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marți o atenționare Cod Galben de vreme instabila pentru mai multe județe din țara, printre care și Cluj. Potrivit meteorologilor, astazi, incepand de la ora 12:00 și pana la ora 23:00, in zonele montane, local in Transilvania și in nord-vestul Moldovei,…

- ZIUA de CLUJ l-a provocat pe Florin Sabou, antreprenor și președintele Clubului Oamenilor de Afaceride Limba Germana din Transilvania de Nord (DWNT) la un exercițiu de opinie pe tema condiției profesorilor din Romania, in contextul gr

- „Ploile se semnaleaza pe arii restranse și mult, mult mai slabe cantitativ. Acest aspect al ploilor il vom regasi și maine. Dezvoltari noroase, mai multe in zonele montane, in centrul țarii, unde vor fi averse, probabil ca se vor mai depași ușor 20-25 litri pe metrul patrat, in intervale scurte de timp,…

- "O mare onoare": Transilvania este incantata sa il primeasca incepand de sambata pe regele Charles al III-lea, care a ales aceasta regiune pitoreasca a Romaniei pentru prima sa calatorie in strainatate de la incoronare, relateaza AFP intr-un amplu reportaj, potrivit Agerpres.

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Ann Kavalec, a fost prezenta marți la Cluj, unde a avut loc o expoziție de fotografie, la aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre SUA si Romania.