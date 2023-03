Cu picioarele adanc infipte in pamant, minte limpede și o agilitate extraordinara de a se descurca in lumea complicata a relațiilor publice și comunicarii, Denis Radu este omul care reușește de peste 14 ani de zile sa creasca branduri și vedete și sa le ajute sa devina vizibile pe piața romaneasca. Mereu ușor controversat in industria sa, prin prisma faptului ca nu se ascunde in spatele cuvintelor și spune mereu ce are de spus, Denis Radu este extrem de real și mereu deschis atunci cand este intrebat despre secretele meseriei și ce se ascunde in spatele lucrurilor frumoase pe care le și vedem.…