Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un articol recent, publicația italiana Il Messaggero dezvolta ideea unui scenariu in care Romania ar putea fi ocupata in doar 24 de ore, dar a venit și replica lui Mircea Geoana, precizand care ar fi zona din Romania care trebuie aparata in mod obligatoriu in cazul unui razboi. Scenariul propus…

- Avioanele care zboara deasupra regiunii baltice raporteaza un numar tot mai mare de bruiaje ale semnalului GPS sau semnale GPS false, iar Rusia este vazuta ca fiind vinovata pentru activarea sistemelor de razboi electronic, scrie Politico.

- De la vorbe la fapte? Emmanuel Macron o repeta in mod regulat: Franța trebuie sa treaca la o "economie de razboi" pentru a sprijini Ucraina. Ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, a declarat marți ca este pregatit sa rechiziționeze "personal, stocuri sau instrumente de producție",…

- Autoritatile au transmis, in noaptea de sambata spre duminica, un mesaj RO-Alert de avertizare a populatiei din nordul judetului Tulcea privind riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian. ”In cursul noptii trecute, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a emis un mesaj RO-Alert pentru…

- Reality show-ul Insula de 1 milion, de la Kanal D, a avut loc premiera pe data de 16 martie, de la ora 21.00. Emisiunea din Republica Dominicana va fi difuzata in fiecare sambata și duminica, de la ora 21.00, iar lunea de la ora 20.00. Din competiție face parte și artistul Armin Nicoara. Deși au […]…

- ”Rusia constituie o amenintare militara grava la adresa continentului nostru european si securitatii mondiale”, diagnosticheaza fostul premier belgian si indeamna la pregatiri pentru orice eventualitate. ”Daca vrem pace, trebuie sa ne pregatim de razboi”, subliniaza el. Aceasta pregatire si aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept "absolut josnic" atacul Rusiei asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin 20 de morti si peste 70 de raniti.

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.