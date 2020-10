De unde provine cafeaua pe care o beau europenii Europenii sunt mari bautori de cafea. Datele Eurostat arata ca, in 2019, Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea. Valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro. Anul trecut Uniunea Europeana a importat cu 14% mai multa cafea fața de acum zece ani. Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (932.000 tone exportate spre UE sau 31% din total) si Vietnam (673.000 tone, 22%). Cafeaua din Europa mai este importata din Honduras (221.000 tone, 7%), Columbia (166.000 tone, 6%), Uganda (145.000 tone, 5%), India (137.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

