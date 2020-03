Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca a decis ca meciurile din Liga 1 sa se joace fara spectatori în tribune, în conditiile regulamentului.LPF subliniaza ca a comunicat scris celor 14 cluburi membre aceasta hotarâre."Masura se aplica imediat si va fi adaptata în…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Barbatul de 45 de ani este din Baia Mare. El e din afara zonei de carantinaj, intors in țara pe 25 februarie. El a fost la doctor in Italia, […] Source

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…

- Nou posibil caz de coronavirus in Romania! O femeie intoarsa recent din Veneția este suspecta ca ar fi infectata cu coronavirus, anunța Digi24, care citeaza surse. Autoritațile vor face un anunț cu privire la acest subiect. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat…

- Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetațean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Situația nu s-a schimbat.…

- "Cand ai mii de persoane intr-un sistem, este imposibil ca sistemul sa nu aiba si cateva persoane care comit greseli. Nimeni nu poate controla, la un moment, reactia unei persoane. Nu putem sa imputam intregului sistem acest lucru. Si atunci, se iau masuri. Astea sunt aspecte care se iau individual.…

- Vineri, 03 ianuarie, in jurul orei 22, s-a produs un accident de circulație pe DN 1C, pe raza localitații Recea. In acest moment, județul nostru se afla sub o avertizare de tip cod galben valabila pana la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, ceața va fi prezenta in localitațile Baia Mare, Șomcuta Mare,…

- De la 1 ianuarie 2020 locuitorii municipiului Baia Mare vor plati cele mai mici impozite și taxe din Romania. Asta dupa ce la inițiativa primarului Catalin Cherecheș, Consiliul Local a aprobat cu unanimitate de voturi in ședința ordinara din 19 Decembrie, cuantumul valorilor care vor fi aplicate personelor…