De trei ori, Guadalajara La vreme de pandemie, televiziunea nationala ne rasfata, pe noi, microbistii, cu amintiri. Si dupa acel World Cup 94 al „generatiei de aur", iata un pas mare inapoi spre generatia mexicana din 1970, la randul ei, o alta generatie de aur la momentul respectiv, a lui Dinu, Nunweiller, Dumitrache, Lucescu etc. Mai mult decat anteriorul „Remember '94", episodul care a implinit 50 de ani a starnit pofta multor condeieri si discutii aprinse, fi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, marcarea Zilei internationale a lumanarilor aprinse (The International AIDS Candlelight Memorial) are loc la 17 mai, ea fiind organizata, din 1983, in fiecare a treia duminica din luna mai, potrivit site-ului dedicat acestei zile - candlelightmemorial.org, potrivit Agerpres.Mesajul…

- Cu ajutorul cainilor antrenati special, procurorii au descoperit in zona „resturile a 25 de persoane neidentificate, precum si cinci saci in care se presupune ca ar putea fi alte resturi umane", dupa cum mentioneaza Procuratura din Jalisco intr-un comunicat de presa.La marginea oraselului El Salto,…

- SOCANT! Zeci de cadavre, descoperite la o groapa de gunoi. Indiciile sunt clare Este stare de alerta in tot Mexicul dupa ce resturi umane de la cel puțin 25 de cadavre au fost descoperite la o groapa de gunoi din orașelul El Salto, nu foarte departe de metropola Guadalajara. Autoritațile banuiesc o…

- Florin Manea, directorul sportiv al celor de la Rapid București, a fost in aceasta dimineața la GSP Live, unde a vorbit despre situația actuala a clubului, dar și despre Daniel Pancu, fostul antrenor al giuleștenilor, demis in luna martie și inlocuit cu Dan Alexa. In acest moment, Rapid se afla pe…

- Serghei Mizil, ajuns acum la 65 de ani, fiul fostului ministru comunist Paul Niculescu Mizil, a trait printre fotbaliști inainte de '90 beneficiind de statutul privilegiat și povestește cum ii trata regimul pe Lucescu, pe Hagi și pe Gino Iorgulescu. GSP.RO publica in premiera online poveștile lui Serghei…

- Real Madrid, FC Barcelona, FC Liverpool si Manchester United fac parte dintre cluburile care participa la o campanie a FIFA in care se cere fanilor fotbalului sa uite de rivalitatile lor si sa se uneasca initiativei „Fii Activ”, pentru a invinge pandemia de coronavirus, informeaza agentia EFE. FIFA…

- Fanii romani ai fotbalului probabil ca iși amintesc de la Mondialul din 1998 frizurile blonde ale ”tricolorilor” din meciul cu Tunisia, victoriile cu Anglia (2-1) și Columbia (1-0), infrangerea cu Croația (0-1) sau finala dintre Brazilia și Franța, atunci cand marele Ronaldo a fost de nerecunoscut,…

- Toate turneele ATP și WTA care urmau sa se dispute pe zgura în aceasta primavara au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, Madrid Open, competiție patronata de Ion Țiriac, cât și celelalte evenimente programate pâna pe 7 iunie nu vor mai avea loc la datele stabilite.Conform…