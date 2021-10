Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in data de 14 octombrie, credinciosii o praznuiesc pe Sfanta Parascheva, aceasta fiind cunoscuta popular și ca „Sfanta Vineri de Toamna”. De Sf. Parascheva se tine post, nu se munceste, iar in traditia romaneasca este ziua in care se prezice starea vremii. Tradiția spune ca Sfanta Parascheva…

- In data de 14 octombrie a fiecarui an se celebreaza Sfanta Parascheva, cunoscuta popular ca „Sfanta Vineri de Toamna”. In aceasta zi se tine post, nu se munceste si in traditia romaneasca este ziua in care se prezice starea vremii. Joi, crestinii ortodocsi o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva, protectoarea…

- 14 ocombrie – Sarbatoarea „Sfanta Parascheva”- ”Sfanta Vineri de Toamna”: Semnificatii, obiceiuri traditionale și superstiții In data de 14 octombrie a fiecarui an se celebreaza Sfanta Parascheva, cunoscuta popular ca „Sfanta Vineri de Toamna”. In aceasta zi se tine post, nu se munceste si in traditia…

- Vremea va fi rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari locale si temporare ziua cu viteze la rafala de pana la 40…50 km/h iar in zona montana inalta din nordul Carpatiilor Orientali in jur de 70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua cand, pe arii restranse indeosebi in zona de munte, va ploua slab. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 16 si 19 grade, iar cele minime intre 4 si 9 grade. Noaptea…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari in cursul noptii cand izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 26 de grade, iar cele minime intre 10 si 13 grade.

- Vremea va fi astazi calduroasa, iar disconfortul termic va fi accentuat si indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi izolat pragul critic de 80 unitati. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in partea a doua a zilei si in cursul noptii cand local la munte si pe arii restranse in…

- Vremea va deveni in general instabila. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate si pe arii extinse se vor semnala averse, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si pe arii restranse restranse vijelii si grindina. Cantitatile de apa…