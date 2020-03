Stiri pe aceeasi tema

- „La inceputul saptamanii viitoare cu siguranta se vor adopta acte normative ca sa ne adaptam la aceasta noua situatie, pentru ca deja aveam 1500 de cazuri, daca ne gandim ca maine si poimaine probabil vom avea cel putin in jur de 200 de cazuri ne apropiem de 2000 si atunci trebuie luate masuri specifice",…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirma ca cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare Romania va depasi numarul de 2000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4, moment in care se vor adopta noi acte normative necesare gestionarii crizei…

- In Romania s-a inregistrat vineri cea mai mare creștere a noilor cazuri de coronavirus de la izbucnirea pandemiei: au fost inregistrate alte 263 de noi cazuri de imbolnavire, pacienții noi avand varstele cuprinsa intre 0 și 94 de ani. Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, joi,…

- Autoritatile din landul german Bavaria au impus vineri unele restrictii privind deplasarile nonesentiale, in contextul epidemiei de coronavirus, persoanele care le incalca riscand amenzi de pana la 25.000 de...

- Autoritatile medicale din Romania au inceput pregatirile pentru intrarea in scenariul 4 in lupta cu COVID-19. Se vorbeste deja despre un varf al imbolnavirilor in apropierea Pastelui, cand se vor intoarce acasa si mai multi romani din strainatate. Am putea ajunge, atunci, si la 7.000 de persoane confirmate…

- Filosoful Mihai Sora (103 ani) a indemnat la izolare in case, in contextul epidemiei de coronavirus si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, la inceputul saptamanii viitoare.”Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe cazuri de pana acum de persoane contaminate cu noul coronavirus confirmate intr-o singura zi : 34. Bilantul total al celor care au fost depistati cu acest virus ajunge la 97, astfel ca Romania se indreapta catre…