Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 – 21 iunie 2021, Consiliul Județean Maramureș prin Ansamblul Folcloric Național Transilvania va organiza in parteneriat cu Primaria Calinești și Primaria Groși o serie de activitați cultural – artistice. ”Invartita Valenarilor”, evenimentul din Duminica Rusaliilor, 20 iunie, va avea loc…

- In fiecare an, inainte de Duminica Rusaliilor sunt „Moșii de vara”, sarbatoare dedicata pomenirii morților. Asadar, in 2021, Mosii de vara pica pe 19 iunie. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuți la cele veșnice. Se…

- In Duminica Rusaliilor, 20 iunie, incepand cu ora 15.00 iubitorii de folclor si nu numai sunt invitati la Invartita Valenarilor, in comuna Calinești, satul Valeni, mai exact la Șopru de pe Coasta. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”,…

- Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Societatea Geologica a Romaniei – Filiala Baia Mare și Asociația EcoLogic sarbatoresc Ziua Mondiala a Mediului in natura. ”Așadar, va invitam la deja tradiționala drumeție in Aria Naturala Protejata…

- Secția Școala Populara de Arta a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara va invita la spectacol in Muzeul Satului Baia Mare, in data de 1 iunie,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat marți, pe Facebook, ca a avut o discuție cu unul dintre specialiștii trimiși de UEFA pentru a inspecta gazonul de pe Arena Naționala, iar rezultatele sunt îmbucuratoare.„Avem ”verde” si de la UEFA pentru gazon. Azi dimineata…

- Teatrul Prichindel Alba Iulia: Programul spectacolelor, dedicate Sarbatorilor Pascale Teatrul de Papuși „Prichindel” v-a pregatit un program de evenimente, dedicat Sarbatorilor Pascale, transmis online pe pagina noastra de Facebook: https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia. Așadar,…

- "Reducerea veniturilor medicilor și asistenților - pe masa guvernului! I-am prins iar cu minciuna! Domnule ministru Vlad Voiculescu, dumneavoastra citiți ce semnați? Sau ințelegeți ce citiți? Ați discutat in Guvern, acum cateva zile, un Memorandum in care se precizeaza ca sporurile din Sanatate sunt…