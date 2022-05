Stiri pe aceeasi tema

- Corina Caciuc traiește o poveste de dragoste ca in povești alaturi de Laurențiu Reghecampf și in curand ii va darui antrenorului un copil, un baiețel, rodul iubirii lor. Chiar daca este pe ultima suta de metri cu sarcina, Corina Caciuc, femeia care l-a desparțit pe Reghe de Anamaria Prodan, este foarte…

- EVENIMENT… Calatoria pianistului Horia Mihail in istoria muzicii pentru pian solo intra in al 12-lea an de existenta, printr-o noua editie a turneului national Pianul calator, cu tema… Clasic. Horia Mihail va ajunge și la Barlad, unde cu ocazia Zilelor Culturale ale orașului, de Noaptea Muzeelor, in…

- INVITAȚIE… Vasluiul se alatura și anul acesta orașelor care organizeaza Noaptea Muzeelor. Evenimentul va avea loc pe 14 mai, iar in program sunt prevazute momente dedicate tuturor categoriilor de public: vizitarea expoziției de baza, spectacol, expoziții temporare, joc, tombola și premii. Activitațile…

- „MNART Acces”, proiect dedicat aniversarii a 150 ani de patrimoniu artistic de la fondarea instituției muzeale, in 1872, de catre colecționarul Zsigmond Ormos, care a creat la Timișoara un intreg sistem al artei la Timișoara in concordanța cu valorile europene, „MNART Access” este unul din cele 40 de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Bucea, unde cadavrele a sute de civili au fost gasite imprastiate pe strazi, dupa ce fortele ruse s-au retras. Liderul ucrainean a precizat ca ”Ucraina trebuie sa aiba pace. Suntem in Europa, in secolul 21. Vom continua eforturile diplomatice si…

- Muzeul Național de Arta Timișoara, in parteneriat cu Institutul Francez Timișoara, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, prin amabilitatea Ministerului Culturii din Franța și coordonatorului „La Villette”, va invita vineri, 1 aprilie 2022, incepand cu ora 1100, la inaugurarea proiectului Micro-Folie.…

- Anul acesta, Muzeul Național de Arta Timișoara (MNArT) aniverseaza 150 de ani de instituție muzeala cu profil artistic de la inființarea ”Societații pentru istorie, arta și arheologie”, in 1872, de catre colecționarul Ormos Zsigmond. Pentru a marca aceasta aniversare, departamentele de specialitate…