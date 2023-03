Stiri pe aceeasi tema

- Xanthomixis tenebrosa, sau Tetraka intunecata, o pasare care traiește doar in Madagascar, a reaparut in salbaticie, spre usurarea comunitatii stiintifice, informeaza AFP, potrivit Agerpres . Pasarea cu gat galben și pene verzi a fost observata de doua ori intr-o padure izolata din nord-estul insului,…

- Gindacii „echipați” cu mini-dispozitive electronice ar putea salva zeci de mii de vieți, in cazul unui cutremur. Este proiectul inedit al unui grup de oameni de știința de la universitatea North Carolina. Rezultatele au fost incurajatoare, iar gindacii s-au descurcat excelent in simularile unor cautari…

- De trei ani de zile, nepoata lui Mihai Traistariu e de negasit. Raluca Havarneanu, tanara stabilita in America de o lunga perioada de timp nu a mai dat niciun semn. Dupa ce sora cantarețului a incercat sa o caute și a mers dupa ea chiar și in State, acum familia s-a resemnat. Ce spune Mihai Traistariu…

- In 25 ianuarie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bistra au fost sesizați de o femeie de 46 de ani din localitate ca la data de 21 ianuarie fratele sau Romaniuc Gabriel (41 de ani) a plecat de la domiciliu la piața agroalimentara din comuna Petrova și nu a mai revenit pana in prezent. Barbatul…

- Disperare in familia fetei de 15 ani care a disparut pe 12 decembrie, in timp ce se afla in drum spre școala. La o saptamana de la acel moment, familia nu știe inca nimic despre copila.Potrivit presei locale, fata - care este eleva in clasa a VIII-a la o școala din Timișoara - a plecat in 12 decembrie…

- Academia Navala "Mircea cel Batran" cumpara: pulpa porc cu os, spata porc cu os, carne porc lucru, ceafa porc fara os, cotlet de porc fara os, file de crap, file de pastrav, file de somon, cabanos, carnati oltenesti, cremwursti, carnati plai, aripi pasare, spinari pasare, piept de pui, pulpe de pui,…