- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza Reuters. Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin…

- Ungaria va interzice marti accesul pe teritoriul sau a rezidentilor din tari africane, din cele mai multe tari asiatice si unele state europene, Guvernul invocand duminica cresterea cazurilor de coronavirus la nivel mondial, scrie AFP. Incepand de marti la miezul noptii, autoritatile de la…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza…

- Ungaria a decis sa instituie, incepand de miercuri, 15 iulie, noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. O masura care-i va afecta și pe romani, noteaza cotidianul Magyar Hirlap, citat de Agerpres. Aceasta decizie a autoritaților de la Budapesta…

- Cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin din tari "galbene",…

- Romania se afla in prezent pe locul patru in UE, intr-un top al țarilor cu cele mai multe cazuri COVID noi din ultimele doua saptamani, in funcție de populație, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Asta deși la noi in țara numarul de teste a ramas stabil,…

- 30 de tari au avut cresteri, iar in 11 dintre acestea, transmiterea accelerata a virusului a condus la crestere semnificativa.Acestea sunt: Suedia, Moldova, Ucraina, Macedonia de Nord, Albania, Bosnia-Hertegovina, Azerbaidjan, Kazahstan, Kargazstan, Armenia si Kosovo.

- Ministrul grec al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul “Restart Tourism”, conform caruia din data de 15 iunie Grecia va permite venirea pe teritoriul sau a turistilor din tari alese conform “criteriilor epidemiologice”, noteaza greekcitytimes.com. Turistii nu vor avea nevoie sa…