- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. Premierul spune ca scopul masurilor este reduce „cat mai mult interacțiunile intre oameni”,…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a stabilit, incepand de azi, 7 octombrie, obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice deschise din municipiul Dej. Articolul Dej – Masca de protecție obligatorie in toate spațiile publice deschise apare prima data in Someșeanul.ro…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…