Astazi, 12 aprilie, doua unitați sanitare din județul Neamț au primit avizul Ministerului Sanatații de a trata pacienți Covid-19. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial și de maine spitalele pot interna bolnavii. Spitalul Municipal de Urgența Roman va interna pacienți critici și are doua paturi in secția ATI. Spitalul Orașenesc Targu Neamț va interna pacienți cu forme medii de boala, care au nevoie de oxigen și sunt 20 de paturi alocate in secția Infecțioase. Daca starea unui pacient se agraveaza, va fi transferat la un spital de rang superior, care va avea locuri in ATI. Astazi la Spitalul…