- Propunerea legislativa pentru completarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost promulgata, in data de 12 iunie, prin Decret nr. 820/2023 devenind Legea nr.168/2023. Potrivit legii care va intra in scurt timp in vigoare, „in circulația pe toate…

- Cel mult 10 persoane se mai pot inregistra la aceeași adresa cu domiciliul sau reședința, conform Legii 162 din 2023 publicata in Monitorul Oficial in data de 7 iunie și care se aplica cu data de 10 iunie. „De la data realizarii condițiilor tehnice pentru eliberarea carții electronice de identitate,…

- La nivelul județului Maramureș, in primele patru luni ale acestui an, conform informațiilor furnizate de catre Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, pentru ziarmm.ro, au fost sesizate un numar de 340 de fapte penale privind persoanele și infracțiunile circumscrise Legii 217 din 2003 pentru…

- Vorbim de o Propunere legislativa pentru modificarea Legii politiei locale nr.155/2010, care vine și schimba Legea Poliției Locale și care se afla acum in atenția parlamentarilor. „Avand in vedere pericolul la care sunt expuși in special pietonii, dar și ceilalți participanți la trafic, precum și numarul…

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect care vine și modifica salariile din administrația locala incepand cu luna iunie. Potrivit instituției amintite, „avand in vedere faptul ca Legea-cadru nr.153/2017 a fost elaborata astfel incat, incepand cu anul 2022 sa fie aplicata in integralitatea…

- Din Maramureș s-a cerut modificarea urgenta a Legii Fondului Funciar, la nivel de județ fiind inca numeroase dosare de fond funciar nesoluționate inca, spre disperarea oamenilor care iși cer drepturile. Și s-a și reușit acest lucru. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, recunoaște ca a inaintat…

- Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei masuri de sprijin de urgenta pentru sectorul cerealelor si cel al semintelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia si Romania a fost publicat miercuri in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, suma primita…

- Durata concediului de acomodare crește de la un an, cat este in prezent, la doi ani. Este vorba despre Legea 70 din 2023, publicata recent oficial in Monitorul Oficial și care aduce o serie de schimbari privind procedura adopției. Potrivit acestei legi, „adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții…