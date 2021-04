De maine ai putea pleca in vacanța in Grecia. Ai nevoie de un test PCR negativ sau certificat de vaccinare, dupa ce autoritațile au stabilit regulile pentru concediile de anul acesta. Pentru intrarea in Grecia, trebuie sa ai completat documentul de calatorie și locație pe care il gasești aici. Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a explicat... View Article