De mâine începe transportul metropolitan către Ștefănești! De maine, 1 iulie 2023, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Pitești, prin operatorul regional PUBLITRANS 2000 S.A., asigura serviciile de transport public local si pe raza orașului Ștefanești. Liniile catre Ștefanești vor fi interconectate cu urbane și cu cele catre Oarja, Bradu, Bascov și Maracineni. Traseele operaționale sunt urmatoarele catre Ștefanești sunt urmatoarele: Linia 4: PITEȘTI (Calea București -> Colegiul Tehnic ,,Armand Calinescu”) – ȘTEFANEȘTI (Gara Golești) pe urmatorul traseu: Plecare: Gara Golești – Muzeul Golești – Ștefaneasca – Goleasca – Stațiune… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

