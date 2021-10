Stiri pe aceeasi tema

- Noile RESTRICȚII din toata țara. Carantina de noapte, magazine deschise pana la 21.00, certificat verde la acces in instituții Din 25 octombrie, ora 00.00, intra in vigoare noile restricții decise de CNSU și Guvern in contextul pandemiei. Se instituie carantina de noapte in toate localitațile din țara,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, vineri, noile restricții pentru limitarea raspandirii infectarilor cu noul coronavirus, discutate in urma numarului tot mai mare de cazuri care se inregistreaza in ultima perioada.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: – interzicerea, *pentru o perioada de 30 zile*,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi ca incepind de luni, 25 octombrie, vor intra in vigoare o serie de restricții severe cu scopul de a determina lumea sa se vaccineze. Astfel, masca va fi obligatorie peste tot, va fi introdusa carantina de noapte in toata țara iar certificatul verde…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, dupa discutia cu responsabil din domeniul sanatatii si cu premierul Florin Citu pe tema masurilor de limitare a efectelor pandemiei, ca s-a decis ca toti elevii sa intre in vacanta doua saptamani, de luni si ca tot de luni masca va deveni obligatorie…

- Noile restricții: Masca obligatorie, certificat verde pentru circulație ziua și restricții de noapte pentru nevaccinați Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri cateva dintre resticțiile care vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie. Masca va fi obligatorie in toate spațiile (inclusiv pe strada).…

- Situatia epidemiologica se agreaveaza si in judetul Alba. Municipiul Alba Iulia a trecut luni de pragul de sase cazuri la mia de locuitori si a intrat in ”clubul” localitatilor in care se aplica restrictiile corespunzatoare acestei rate de imbolnaviri cu COVID-19.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, vineri, noile restricții dupa ce rata de incidența a ajuns la 7,68 de cazuri la mia de locuitori, in Capitala. Carantina de noapte pe...