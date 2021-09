De luni, aproape 3 milioane de elevi se vor intoarce in banci. In același timp, 2.400 de copii din 12 localitați vor incepe noul an școlar in sistem online. Norme sanitare de protecție in școli De luni, masca de protecție va fi obligatorie pe o raza de 50 de metri in jurul unitaților de invațamant. Fața de anul trecut, acum parinții vor putea participa la festivitațile de pe 13 septembrie. Condiția este ca masca de protecție sa fie purtata de catre parinți, profesori și elevi. Ministerul Educației recomanda directorilor sa ia toate masurile necesare ca in curțile școlilor sa nu se creeze aglomerari.…