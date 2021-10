De luni, CERTIFICATUL VERDE e obligatoriu la obținerea PERMISULUI DE CONDUCERE și la înmatriculări Potrivit HG Nr. 1090/2021, accesul in incinta sediilor serviciilor publice comunitare este permis doar persoanelor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;b) prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;d) se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

