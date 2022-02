De la videochat, la propria emisiune de televiziune. ”Protestatara cu sparanghelul”, Oana Lovin revine cu ”Ne-am trezit”

Stiri pe aceeasi tema

- Notoritatea capatata in lumea fotbalului adevarat și pasiunea pentru frumos l-au convins pe mereu elegantul Adrian Mutu sa depașeasca statutul de model pentru elegante ținute. Dupa linia de pantofi sport personalizați ”AM 10” și bautura izotonica ce-i poarta numele, Adrian Mutu debuteaza și in lumea…

- A murit Monica Vitti. Actrița supranumita ”regina cinematografiei italiene” a plecat din scena vieții astazi, la 90 de ani. Varsta pe care a implinit-o pe 3 noiembrie. Pe numele sau Maria Luisa Ceciarelli, actrița, una dintre cele mai frumoase femei din cinematografia mondiala se retrasese din activitate…

- Catalin Maruța a fost nevoit sa se mute de acasa și sa intre in izolare. Cunoscutul prezentator de televiziune a intrat in cotact cu o persoana care a ieșit pozitiv la testul PCR, motiv pentru care s-a izolat in studioul sau, protejandu-și familia, care a mai trecut printr-o astfel de experiența neplacuta.…

- Iulia Vantur locuiește de ani buni in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan, și are deja o cariera muzicala de succes. Vedeta a facut a facut cateva declarații in cadrul emisiunii „La Maruța”, ediția de luni, 24 ianuarie, despre apariția ei in emisiunea lui Salman Khan.Vedeta va canta alaturi de…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, a anunțat ca Dragoș Nedelcu (24) va reveni in Romania dupa ce a petrecut 6 luni la Fortuna Dusseldorf, in liga a doua din Germania. Potrivit latifundiarului, Nedelcu nu va juca la FCSB in a doua parte a sezonului. Becali spune ca fotbalistul a solicitat sa fie…

- Tmp de sapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie, iar incepand din 6 decembrie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!”, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de…

- Surpriza pe piața media din Romania. Fiica lui Dan Diaconescu iși lanseaza propria televiziune. Dona Diaconescu are numai 16 ani și pare sa fi moștenit pasiunea pentru presa de la tatal sau. Fiica mogulului de presa vrea sa lanseze prima televiziune de podcasturi din Romania. Subiectele pe…

- Adrian Mutu a recunoscut ca a fost absent din viața lui Mario, baiatul pe care il are din casnicia cu Alexandra Dinu. Cei doi au inceput sa aiba acum o relație mai apropiata și incearca sa recupereze tot timpul pierdut.La aproape 20 de ani, fostul fotbalist se indragostea iremediabil de Alexandra Dinu,…