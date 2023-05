De la retrogradarea cu cătuşe, la cea cu căpuşe Dupa rușinea epica de luni seara, cand Dinamo ne-a aruncat la Apa și Canal, ca tot vine o parte din finanțare de la acesta societate publica, ce-ar mai fi de zis? Ca e top 2 cea mai mare copita data spiritului alb-violet și memoriei lui Dobrin din toata istoria FC Argeș. Daca in 2009 aveam […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu este incantat ca Dinamo a caștigat cu 6-1 primul meci cu FC Argeș și are șanse mari sa se intoarca in Liga 1 dupa doar un sezon in liga secunda. Fostul internațional i-a laudat pe jucatori și pe antrenorul Ovidiu Burca, dar și pe fanii echipei. Cornel Dinu, reverența in fața jucatorilor…

- Primarul municipiului Pitești și un susținator important al clubului FC Argeș, Cristian Gentea, a avut o reacție furioasa, dupa ce trupa din Trivale a fost umilita pur și simplu de Dinamo, scor 1-6, in manșa tur a barajului de menținere-promovare in Superliga. ...

- FC Argeș nu o duce rau numai pe teren, acolo unde a fost pur și simplu distrusa de Dinamo in turul barajului de menținere-promovare in Superliga, ci problemele de la clubul piteștean se reflecta și in afara terenului. Gazeta Sporturilor va ofera detalii incredibile despre situația de la clubul din Trivale.…

- S-au vandut peste 15.000 de bilete la pentru turul barajului Dinamo - FC Argeș, programat luni, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Dinamo - FC Argeș se joaca luni, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul va avea loc…

- Cum comentați victoria cu Petrolul? – Cu Petrolul a fost o victorie normala in fața unei echipe care nu mai avea pentru ce sa joace, neavand dreptul sa intre intr-o cupa europeana, neavand licența pentru a juca intr-o cupa europeana. Jucatorii erau deja in vacanța, deși și-au dorit foarte mult sa joace,…

- Dinamo se pregatește de turul barajului de menținere/promovare in Liga 1, cu FC Argeș, iar șefii clubului spera sa aiba cat mai mulți fani aproape. Dinamo - FC Argeș se joaca luni, 29 mai, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSportReturul are loc pe…

- Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, considera ca și celelalte echipe din Superliga și-ar dori Dinamo inapoi in primul eșalon, inclusiv ploieștenii, dar tot formația din Trivale este favorita in dubla de la baraj Gloria Buzau - UTA, sambata, și Dinamo - FC Argeș, luni, sunt primele dueluri in barajul…

- Bogdan Banuța s-a nascut la Pitesti, pe 19 august 1965 si a debutat la juniorii lui FC Arges avandu-l ca prim antrenor pe Mihai Ianovschi. Dupa un prim stagiu la Dacia Pitesti, Banuta debuteaza sub bagheta lui Dobrin in prima divizie a tarii in anul 1984. Pana in anul 1991 cand s-a transferat la Sibiu,…