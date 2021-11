Stiri pe aceeasi tema

- UNESCO a anuntat joi ca a adoptat primul text global despre etica din domeniul inteligentei artificiale (AI) cu scopul de a reglementa aceste tehnologii revolutionare, care includ riscuri fundamentale pentru societatile umane in pofida numeroaselor avantaje si progrese stiintifice pe care le genereaza,…

- Vaccinurile pe baza de ARN mesager, Pfizer și Moderna, ofera cea mai buna protecție in fața variantei Delta a SARS-COV-2, dar toate serurile disponibile protejeaza, conform The Economist, care a strans și comparat „posibil, cel mai mare set de rezultate post-vaccinare”.Ințelegerea eficacitații vaccinurilor…

- Aparatele care folosesc inteligența artificiala vor fi tot mai prezente in viețile noastre. Digitalizarea ne va schimba traiul, insa vor schimba ireversibil și piața muncii. Unele meserii in care omul ar putea fi inlocuit de mașinarii ar putea disparea co

- In Romania ultimului deceniu, ne-am obișnuit ca elita tinerei generații sa aleaga plecarea din țara. Motivele nu țin intotdeauna de salarii mai mari sau condiții de studiu și munca mai bune. Exista și alte cauze la care autoritațile ar trebui sa se uite atent și sa faca ceva, crede Teodor Baconschi…

- Dupa testarea unei rachete hipersonice de catre China în august, generalul american John Hyten, numarul doi al Statului Major american, a declarat joi ca ritmul în care armata chineza îsi dezvolta capacitatile militare este "uimitor", în timp ce progresele militare…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a cerut suspendarea utilizarii anumitor sisteme de inteligenta artificiala precum dispozitivele de recunoastere faciala, pentru a fi pregatite masuri legislative in scopul protejarii drepturilor omului. „Tehnologiile de inteligenta artificiala pot avea efecte negative,…

- Dupa mai multe schimburi de replici, unele destul de acide, intre membri PAS și chiar miniștri din Guvernul Gavrilița cu primarul capitalei, se pare ca „razboiul” s-a aplanat. Ion Ceban anunța ca a avut intrevederi cu doi miniștri, in aceasta saptamana, iar discuțiile se pare ca au fost productive.