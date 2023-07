Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat cu extaz ca sumele de bani pentru Ucraina in acest an au crescut cu aproape 7 miliarde de euro fața de anul trecut. Pana in prezent, Uniunea Europeana a platit Ucrainei 76 miliarde de euro, din care 20 de miliarde de euro pentru armament. Și asta […] The post De la nașa Ursula, inca 18 miliarde de euro pentru Ucraina. Romania se milogește pentru 1,8 miliarde din PNRR first appeared on Ziarul National .