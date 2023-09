Stiri pe aceeasi tema

- Mai ții minte nonconformista formația Cassa Loco, ce facea furori in anii 2000 cu succese precum “Vand fan”, “Sorel”, “Ce bine-mi pare ca ai luat țeapa” ori “Goanga”. Cosmin Tudoran a trecut intre timp de la muzica, la televiziune iar, mai nou, la afaceri cu vin. Fostul jurat ”MasterChef” (Pro TV) s-a…

- Romania a cucerit sase medalii de aur, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, gazduite de Sala de Sport a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara.La cat. 49 kg, Under-23, Mihaela Valentina Cambei (CSM Onesti) a castigat aurul…

- Romania a cucerit sase medalii de aur, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, gazduite de Sala de Sport a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, anunța Agerpres.La cat. 49 kg, Under-23, Mihaela Valentina Cambei (CSM Onesti)…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Alexandru Padure, a anuntat, marti, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 14 medalii la Campionatele Europene de juniori si tineret U23 care se vor desfasura in perioada 26 iulie - 3 august, in sala de sport a Universitatii de Stiinte Agronomice…

- Premierul Ungariei Viktor Orban i-a transmis o scrisoare omologului roman, Marcel Ciolacu, in care i-a mulțumit pentru intrevederile recente pe care le-au avut la Bucuresti si pentru ca a asigurat ca Universitatea de vara de la Baile Tusnad sa se desfasoare fara a fi tulburata, a anuntat, sambata, Bertalan…

- Poetul, publicistul si politicianul Adrian Paunescu s-a nascut la 20 iulie 1943, in comuna Copaceni, judetul Balti (Basarabia) si si-a petrecut cea mai mare parte a copilariei la Barca, in judetul Dolj. Dupa studii liceale la Craiova si Bucuresti, a urmat Facultatea de Limba si Literatura Romana a Universitatii…

- In rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 se arata ca, in perioada 2019 - 2022, in numele si in interesul clinicii oftalmologice, medicii au introdus pe teritoriul Romaniei, peste 300 de cornee din Italia, fara a detine autorizatia speciala emisa de Agentia…

- Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) iși deschide porțile in perioada 3 – 25 iulie 2023 pentru admiterea la studii de licența și 3 – 21 iulie 2023 pentru programele de master, invitandu-te sa alegi sa ai o experiența de student #extraordinara. Viața intr-un campus universitar…