- In ultimii patru ani, Marina Udgodskaya a frecat și spalat cu mopul birourile din cladirea administrativa din Povalikhino, o localitate rurala din Rusia. Acum, dupa 35 de ani in industria curațeniei, șterge praful pentru a se așeza in scaunul de edil al localitații, relateaza BBC. Cand nimeni nu a…

- O femeie a fost amendata cu 1.400 de lei dupa ce, in timp ce se afla duminica in apropierea unei sectii de votare din localitatea Tuzla, a indemnat doua persoane sa aleaga un anumit candidat la Primarie, potrivit Agerpres. "Politisti din cadrul Postului de Politie Tuzla au fost sesizati cu privire…

- Rusii sint chemati duminica la urne in cadrul alegerilor regionale, ce se anunta mai dificile decit de obicei pentru Rusia Unita, partidul pro-Kremlin, intr-un climat marcat de o miscare de contestare in crestere, de criza economica si de presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, noteaza AFP…

- Una dintre cele mai mari companii miniere de stat, Cupru Min SA Abrud, unde lucreaza circa 600 de persoane, este in pragul grevei. Angajatii sunt nemultumiti de salariile foarte mici pe care sustin ca le primesc si care nu au fost majorate de ani de zile.

- Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazile orașului Khabarovsk, situat in Extremul Orient al Rusiei, intr-o manifestare rara de sfidare fața de Kremlin. Oamenii au protestat impotriva arestarii guvernatorului regional Serghei Furgal, relateaza Agenția France Presse. SergheiFurgal a fost arestat prevenitiv…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara precizeaza ca Narciza Nedelcu, revenita in functia de director al Oficiului de Cadastru Iasi, desi a fost condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, nu poate fi demisa, intrucat nu a primit pedeapsa…

- Omul de afaceri Shankar Kurhade, din orașul Pune, a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.560 de euro) pentru masca ce cantarește 60 de grame, iar aurarii au avut nevoie de opt zile pentru a o confecționa. De obicei, maștile de protecție au filtre care impiedica trecerea particulelor microscopice, dar…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, amenința ca va depune plangere impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, pe care o acuza ca a chemat funcționari din Primarie la sediul PNL, din Aleea Modrogan, pentru a-i spune ce probleme au la serviciu, „și secrete de serviciu”, potrivit Mediafax.