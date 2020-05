De la jocul cu nasturi, la titlurile europene! Elena Zaharia s-a indragostit de acest sport pe cand avea doar cinci ani. Jocurile copilariei erau legate de paleta de tenis de masa, clamele de par și...nasturi, scrie SPORTS-NET. “Sora mea, care practica și ea acest sport, m-a adus prima data in sala. De atunci joc tenis de masa cu foarte mare placere. O vedeam pe sora mea, Alina, cum caștiga tot felul de medalii și imi doream și eu. Am zis ca este un alt fel de sport și din placere fac totul. In loc de minge, ma jucam cu clamele cand eram mica. Voiam sa ma joc cu tot mai multe chestii, sa le simt pe paleta. Ma ajutau clamele și nasturii”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

