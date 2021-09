Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de actori, muzicieni, manechine și sportivi au participat luni seara la Gala Costumului Institutului de Costume 2021, cunoscuta sub numele de Met Gala, eveniment anual reluat dupa doi ani și jumatate, in care designerii și celebritațile pe care le imbraca se intrec in obiecte vestimentare,…

- Patru sute de actori, muzicieni, manechine, sportivi sau staruri de pe retelele de socializare in tinute extravagante au participat luni seara la gala Metropolitan Museum of Art (Met), intalnirea ultramoderna de la New York, dupa doi ani si jumatate de absenta din cauza pandemiei.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au cununat religios la Chișinau chiar in weekendul care a trecut. La eveniment, cei doi i-au avut aproape pe cei dragi, parinții și prietenii. La cateva zile de la eveniment, cantarețul a facut cateva dezvaluiri in mediul online, deranjat de unele reacții ale fanilor…

- Dupa gala de inaugurare de marti seara a celei de-a 74-a editii a Festivalului de la Cannes, a continuat parada modei pe covorul rosu pe care actritele Diane Kruger, Isabelle Huppert, Andie MacDowell sau modelele Noel Capri si Eva Herzigova au pasit in tinute alb sau negru, duo-ul cromatic preferat…

- Dupa gala de inaugurare de marti seara a celei de-a 74-a editii a Festivalului de la Cannes, a continuat parada modei pe covorul rosu pe care actritele Diane Kruger, Isabelle Huppert, Andie MacDowell sau modelele Noel Capri si Eva Herzigova au pasit in tinute alb sau negru, duo-ul cromatic preferat…

- VIDEO| SANZIENE 2021: Tradițiile și obiceiurile care sunt ținute vii atat in județul Alba, cat și in țara SANZIENE 2021: Tradițiile și obiceiurile care sunt ținute vii atat in județul Alba, cat și in țara In ziua de 24 iunie, romanii sarbatoresc Sanzienele, sau Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Se…

- Warner Music Group a anuntat joi ca va cumpara catalogul muzical al faimosului DJ francez David Guetta din ultimele doua decenii si va semna un nou parteneriat cu acesta pentru inregistrari viitoare, informeaza Reuters. Celebru pentru colaborarile sale cu artisti precum Akon, Snoop Dogg si…

- Warner Music Group a anuntat joi ca va cumpara catalogul muzical al faimosului DJ francez David Guetta din ultimele doua decenii si va semna un nou parteneriat cu acesta pentru inregistrari viitoare, informeaza Reuters, arata Agerpres. Celebru pentru colaborarile sale cu artisti precum Akon,…