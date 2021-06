De la genunchi la glezne In vreme ce unii mai destoinici se pregatesc pentru European, fac experimente, strategii, programeaza meciuri numai bune pentru a vedea ce-ar mai trebui corijat ori, pur și simplu, se trezesc, cazul Spaniei, ca blestematul de virus nu doar ca nu s-a prapadit, ba e la fel de activ și dornic sa dea vieți peste cap in continuare, noi ne pregatim cum putem și pentru ce putem. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- - Cantaretul si compozitorul american Lionel Richie si-a amanat pentru vara anului 2022 turneul sau prin Europa, cu spectacolul "Hello Tour!", in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni EFE. Astfel, concertele pe care artistul preconiza sa le sustina in Spania vara aceasta au fost…

- Zi foarte trista pentru cinematografia romana, care a pierdut un actor legendar: Ion Dichiseanu. Artistul a murit la varsta de 87 de ani, la Spitalul Floreasca, acolo unde se afla internat de cateva luni. Se infectase cu o bacterie care i-a provocat o pneumonie bilaterala. La inceputul anului trecut,…

- Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, lanseaza un atac dur importiva celor de la USR-PLUS, care au anunțat ca nu ii mai ofera sprijin politic lui Florin CIțu dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. Boc ii intreaba retoric pe cei de la USR-PLUS daca iși dau seama cu…

- Sigla unui magazin din centrul Rișcani, amplasata recent, a ajuns și in atenția edilului capitalei, Ion Ceban, ajungand subiect de discuție la ședința Primariei de astazi. Ceban a numit-o „frumusețe rara” și a cerut responsabililor sa caute soluții pentru a o inlocui.

- ​Președintele Joe Biden a denunțat joi „epidemia” violenței cu arme de foc în Statele Unite, enumerând seria de atacuri mortale care au afectat țara în ultimii ani. "Violența cu armele în aceasta țara este o epidemie, este o rușine internaționala",…

- Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei legaturi intre vaccinul AstraZeneca si cazurile de tromboze observate dupa administrarea acestui ser „Putem de acum sa o spunem, este clar ca exista o legatura cu vaccinul. Totusi, nu stim deocamdata ce cauzeaza…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat ca valul trei al pandemiei de Covid-19 este diferit fata de ceea ce a fost pana acum, pentru ca vine cu o transmisibilitate mai mare si cu un numar mai mare al pacientilor tineri cu afectari moderate sau severe. „Personalul medical…

- "Singura soluție de a ieși din pandemie o reprezinta vaccinarea" Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritațile nu au în vedere o relaxare a restricțiilor actuale impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Premierul Florin Cîțu a…