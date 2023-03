Stiri pe aceeasi tema

- "Puternic, neinfricat, frumos. Poporul nostru. (...) Sunt mandra ma gandesc și ma rog pentru tine. A mai ramas puțin. Atunci vom plange și ne vom bucura. Intre timp muncim, fraților!" a scris Skabeieva intr-un mesaj care o arata imbracata in uniforma militara. In alta serie de postari, prezentatoarea…

- Autoritațile din Republica Moldova au luat in calcul in 2022, imediat dupa ce Rusia a declanșat razboiul in Ucraina, sa arunce in aer pista de pe Aeroportul Internațional Chișinau, pentru ca obiectivul strategic sa nu fie preluat de armata lui Putin, scrie presa de peste Prut. Dezvaluirile au fost facute…

- Auchan Retail, care gestioneaza activitatea de distributie a grupului francez, a respins "categoric" vineri, intr-un comunicat, acuzatiile ca a contribuit la efortul de razboi rus in Ucraina, ca reactie la o ancheta din Le Monde aparuta in cursul zilei, relateaza AFP.

- In vestul Belarusului, unicul aliat al Rusiei in conflictul cu Ucraina, soldații se antreneaza, „pregatiți” pentru orice, la cațiva kilometri de granița cu Uniunea Europeana. Daca președintele Alexandr Lukașenko – conduce cu o mana de fier țara din 1994 – a declarat in repetate randuri ca armata sa…

- Cecenul Ramzan Kadirov, a declarat luni, 13 februarie, ca Apti Alaudinov, unul dintre apropiații sai și comandantul forțelor cecene Akhmat din Ucraina, a fost recent ținta unei tentative de asasinat prin otravire, transmite Meduza . Astfel, potrivit lui Kadirov, la 8 februarie, comandantul forțelor…

- Un fost consilier al Kremlinului a avertizat ca in timp ce Moscova iși continua invazia sangeroasa a Ucrainei, situația de acasa se indreapta inspre o lovitura de stat militara, scrie The Daily Beast.

- "De ce l-ai ucis? Ai venit aici in orasul nostru. Te-am acceptat ca pe niste oameni normali, ca pe niste rude. Ce ai facut cu fiul meu? Ticalosilor. Va blestem pana la a saptea generatie. Veti fi blestemati de toti oamenii, de mine si de lacrimile tuturor. Intreaga ta tara sa fie blestemata”, a strigat…

